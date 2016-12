»»»Итоги-2016: главные изменения вселенной Гарри Поттера

«Йод» продолжает подводить итоги уходящего года, в котором произошло множество важных культурных событий. Одна из самых больших групп фанатов всего мира – любители Гарри Поттера – узнали в 2016-м много нового о своих любимых героях. О том, чем порадовала читателей Джоан Роулинг и как изменилась вселенная волшебников – в нашем материале.

«Гарри Поттер и Проклятое дитя»

Премьера пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» (Harry Potter and the Cursed Child) состоялась 30 июля 2016 года в Лондоне в театре Palace. Авторы пьесы ― писатель и сценарист Джек Торн, режиссер Джон Тиффани и сама Джоан Роулинг. На следующий день текст пьесы можно было купить в лондонских магазинах или на сайте Pottermore.

Пьеса рассказывает о том, что произошло с героями поттерианы после того, как читатели простились с ними на вокзале Кингс-Кросс в конце книги «Гарри Поттер и Дары смерти». Мы уже знали, что второго сына Гарри и Джинни зовут Альбус Северус Поттер, старшего ― Джеймс Сириус, а младшую дочь ― Лили Луна. Альбус боялся попасть в Слизерин, и на этом последняя книга о Мальчике, который выжил (причем дважды) закончилась.

В пьесе мы встречаем героев там же ― на вокзале Кингс-Кросс, а затем путешествуем вместе с подросшим Альбусом, сыном Гарри, и Скорпиусом, сыном Драко Малфоя, по некоторым событиям книг о Гарри Поттере. Альбус считает, что разочаровал отца: великий Гарри Поттер, победивший Темного Лорда, ― истинный гриффиндорец и легендарный ловец в квидичче, а Альбус попал в Слизерин, да еще и не умеет как следует летать на метле. Бедняга Альбус не только сражается с обрушившейся на него славой отца, сильной привязанностью к Скорпиусу, но и с новым злодеем. Оказывается, у Волан-де-Морта и Беллатрисы была дочь Дельфина, которая всеми способами постарается возродить своего легендарного отца.

В итоге мы узнали, что сыновья Гарри и Драко стали лучшими друзьями, Гермиона доросла до министра магии, у Волан-де-Морта и Беллатрисы была дочь, а смерть Седрика Диггори имела важное значение для будущего всех героев.

А еще в пьесе сыграли театральные актеры, которые не имели отношения к фильмам. Всех возмутило, что Гермиону играет темнокожая актриса, но Джоан Роулинг резко заявила: «Кудрявые волосы и очень умная ― это все, что нужно знать о Гермионе по канону».

«Фантастические твари и где они обитают»

Учебник «Фантастические твари и где они обитают» Ньюта Саламандера Джоан Роулинг создала как приятное дополнение к книгам о Гарри Поттере. По сути, это учебник, по которому учились Гарри и его однокашники ― просто каталог магических существ и краткая информация о них. Из этой крохотной книжечки выросла новая франшиза, сценарий написала сама Джоан Роулинг, а первый фильм снял режиссер Девид Йейтс, который работал над предыдущими частями поттерианы. Премьера фильма состоялась в России 17 ноября.

Создатели картины доказали, что вселенная Гарри Поттера намного шире и не ограничивается историей о самом Гарри. Здесь мы вместе с Ньютом Саламандером отправились в США, где тоже есть волшебники, и у них там свои проблемы. Делами волшебников управляет МАКУСА (MACUSA ― The Magical Congress of the United States of America), сами они прячутся в подполье, а за ними идет охота ― Новый Салем.

Идет 1926 год, Лорд Волан-де-Морт только родился и еще не успел стать самым известным темным волшебником. В Нью-Йорке 1926 года все обеспокоены Грин-де-Вальдом, тем самым другом Дамблдора, с которым они вместе планировали стать повелителями магглов и вообще смерти. Фильм не только рассказывает о том, что творилось в США с волшебниками и как все гонялись за Грин-де-Вальдом, но и проливает свет на тайну смерти Арианы Дамблдор ― сестры великого волшебника. Темное существо ― обскур ― это подавляемая магическая энергия в ребенке. Она в итоге преобразуется в нечто зловещее, темное и разрушительное. Именно это, по описанию в книге «Гарри Поттер и Дары смерти», мучило Ариану и убило их с Альбусом и Аберфортом мать. Кроме того, возможно, именно обскур дал начало дементорам ― стражам Азкабана, которые высасывают из людей все самое светлое.

Последующие фильмы разъяснят нам все загадки, а пока мы знаем, что последний фильм франшизы расскажет о знаменитом поединке Дамблдора и Грин-де-Вальда в 1945 году, в результате которого Грин-де-Вальд пал и был заключен в тюрьму.

Pottermore, патронус и новые тексты от Роулинг

Если вы такой же фанат Гарри Поттера, как и автор этого материала, то наверняка у вас есть аккаунт на сайте Pottermore. Это официальный сайт Джоан Роулинг, который спонсирует Sony. Когда-то сайт представлял собой квест по книгам, каждый, кто регистрировался, получал палочку, проходил распределение и даже мог сражать с другими «учениками Хогвартса» в заклинаниях. Но потом сайт переделали, и он стал, скорее, информационным ресурсом, блогом и энциклопедией поттерианы в одном флаконе. Правда, сохранилась церемония распределения ― вы проходите небольшой тест, и вас определяют на один из факультетов: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран или Слизерин.

Однако, за прошедший год на сайте вышло много заметных обновлений. Во-первых, теперь можно не только получить палочку и место на факультете, но и узнать, кто твой патронус. Патронус ― это позитивная энергия, которая принимает форму животного. Его используют в мире Гарри Поттера, чтобы отогнать дементоров при заклинании «Экспекто Патронум!».

Во-вторых, на сайте появилась информация о волшебниках по всему миру. Например, о школах чародейства и волшебства ― Академия волшебства Шармбатон во Франции, школа Кастеллобрушу в Южной Америке, институт Дурмстранг на севере Европы (его местонахождение находится в строжайшей тайне), школа магии Махутохоро в Японии, Вагаду в Африке и школа чародейства и волшебства США Ильверморни. О последней на Pottermore много было написано в связи с выходом фильма «Фантастические твари и где они обитают». Так мы узнали, что школу эту основала ирландская волшебница Исольт Сейр, потомок Слизерина, которая сбежала на американский континент в начале XVII века. В этой школе тоже есть четыре факультета ― Вампус, Птица-гром, Рогатый Змей и Пакваджи. На сайте можно пройти распределение и в эти факультеты.

Кроме того, на сайте продают не только цифровые издания всех книг о Гарри Поттере и текст пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», но и три новых небольших книги Джоан Роулинг ― «Хогвартс: неполный и недостоверный путеводитель», «Короткие истории о героизме, лишениях и опасных хобби в Хогвартсе», «Короткие истории о власти, политике и вредных полтергейстах».