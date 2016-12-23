»»»Коррупционные скандалы, отставка министров и никаких протестов: россияне предсказывают, каким будет 2017 год

Россияне подводят итоги прошедшего года и делают прогнозы на следующий: 60% наших соотечественников в 2017-м ждут коррупционных скандалов и отставок министров, а вот в протесты верят немногие. Об этом и других открытиях декабрьского опроса «Левада-центра» ― в материале «Йода».

В контексте последних новостей

Из всех опрошенных 60% респондентов убеждены, что в будущем году стоит ждать новых громких отставок министров из-за коррупционных скандалов. Примечательно, что высокий процент тех, кто считает, что общественность ждут новые коррупционные скандалы, держится с 2007 года ― это всегда доля выше 50%.

Вероятно, такие ожидания связаны с последними новостями: в этом году мы наблюдали сразу за несколькими крупными коррупционными историями, наиболее заметная — задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева. В ноябре его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (два миллиона долларов США) за выданное Минэкономразвития России положительное заключение, предоставившее ПАО НК «Роснефть» право осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50 %.

Кроме того, 2 июня суд отправил под стражу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который подозревается в незаконной выдаче госзаказов компаниям своих родственников – ущерб от деятельности мэра оценивается в более чем 160 млн рублей. Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в роскошном московском ресторане при получении взятки в размере 400 тыс. евро.

В начале июля был арестван замдиректора «Спецстроя» Александр Буряков. Его подозревают в хищении 450 млн рублей при строительстве по субподрядам объектов Минобороны. Также в июле сотрудники ФСБ задержали замглавы Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, руководителя собственной безопасности СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Их подозревают в получении взятки в размере 1 млн долларов от вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. По оперативным данным, за эти деньги руководители СК по Москве освободили из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец. И наконец, в июле 2016 года оперативники ФСБ обыскали загородный дом главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова – там нашли 9,5 млн рублей, 390 тыс. долларов США и 350 тыс. евро. Бельянинов подозревается в пособничестве троим предпринимателям, незаконно перевозившим элитный алкоголь через границу.

«Таков общий фон — непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По моим подсчетам, таких сообщений поступает примерно 750–800 в год, минимум два сообщения в день», – говорит директор Левада-центра Лев Гудков.

Не ждем перемен

В то же время опрос выявил, что снизилось количество человек, которые ожидают массовых волнений в стране ― только 21% респондентов считают, что они возможны в 2017 году, а в 2012 года протестных выступлений ждали 56% опрошенных. Государственный переворот предсказали только 9% опрошенных, хотя раньше в его вероятности были уверены 21% респондентов.

Противостояний на национальной почве тоже не предсказывают ― после столкновений в Бирюлеве в 2013 году 48% опрошенных считали возможным повторение сценария, но в декабрьском опросе только 17% считают, что в будущем году такое может повториться. Респонденты высказались и по ситуации на Северном Кавказе ― обострения ее ждут 22% опрошенных, тогда как в 2014 году их было 42%.

Отставку правительства прогнозируют лишь 16% опрошенных, и это не изменилось с 2014 года.

В прогнозах опрошенных россиян упала и вероятность новых вооруженных конфликтов с другими странами ― после начала событий в Украине и сирийской войны 27–29% ожидали новых войн, теперь в этом уверены меньше 25% респондентов.

Если говорить об общей картине, а не только о политике, то 27% респондентов опасаются техногенных катастроф, причем этот показать за последние годы упал ― в 2012 году 50% опрошенных ждали чего-то апокалиптичного. А вот массовых эпидемий стали бояться больше ― доля таких респондентов выросла на 4%. Однако 53% россиян, несмотря ни на что, считают, что новый год будет лучше 2016-го.