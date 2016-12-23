»»Мужчина, оскорблявший в самолете Иванку Трамп, был снят с рейса

В аэропорту Нью-Йорка пассажир авиакомпании JetBlue в четверг утром был снят с рейса после того, как громко выражал свое недовольство присутствием в самолете дочери избранного президента США Иванки Трамп, ее супруга Джареда Кушнера и их троих детей.

Мужчина начал кричать Иванке Трамп: «Твой отец губит страну!». Она также громко спрашивал, почему Иванка Трамп с ним в одном самолете – «она же должна лететь частным рейсом», передает издание TMZ. Дочь президента никак не отреагировала на слова пассажира и пыталась отвлечь детей. Экипаж принял решение снять неугомонного пассажира с рейса, дабы избежать эскалации конфликта. Пассажиру была предоставлена возможность вылететь другим рейсом, отмечает издание.

Позже JetBlue сделала заявление, в котором, в частности, говорится, что если пассажир провоцирует конфликт на борту судна, то ему будет предложено сойти и полететь другим рейсом. Решение об этом не было легким, отмечает авикомпания.