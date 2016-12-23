»»По делу о «Боярышнике» задержаны только продавцы

Задержанные по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске это владельцы киосков, где он реализовывался, и непосредственно продавцы. Производителей «Боярышника» среди них нет.

«Среди задержанных – владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы – в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», – сказал о представитель Ленинского райсуда Иркутска, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, запросившие переводчиков в суде. Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, которые продавали средство «Боярышник» мелким оптом и в розницу.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Иркутска в пятницу избрал меру пресечения третьему из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. А в среду Ленинский райсуд отложил на 72 часа принятие решения об избрании меры пресечения девяти задержанным и продлил им срок содержания под стражей. В четверг отправил под домашний арест еще двоих задержанных, одному продлил срок задержания на 72 часа и одного отпустил.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу косметического средства для принятия ванн “Боярышник”, в состав которого входил метанол.