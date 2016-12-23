»»Путин: В победу Трампа верили только россияне

Президент России Владимир Путин заявил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа объясняется тем, что он почувствовал настроение американского общества.Глава российского государства отметил также, что, кроме россиян, никто в победу кандидата от республиканце в не верил.

«Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждали везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит», — сказал Путин, передает «Газета.Ru».

«Мне бы очень хотелось, чтобы и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались бы деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и США, и Российской Федерации, и народам обеих стран», — сказал Путин.