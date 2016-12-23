»»Мультсериал «Смешарики» будут снимать на английском языке

Российский мультсериал «Смешарики» планируется создавать на английском языке, чтобы не приходилось адаптировать его для зарубежной аудитории, заявила заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова.

По ее словам, компания собираемся занимать на международном рынке «более агрессивную позицию», и одним из первых шагов станет перевод производства контента на английский язык, «чтобы он сразу был максимально понятным и универсальным для зарубежной аудитории». «Мы собираемся привлекать международных специалистов», – сообщила Юринова в четверг журналистам в региональном пресс-центре ТАСС. По ее словам, «Смешарики» проданы уже более чем в 90 стран мира, в том числе в США и Канаду, и переведены на 60 языков. Ожидается также релиз в Южной Корее, Великобритании, на Ближнем Востоке.

«Смешарики» (англ. название Kikoriki) стали одним из самых популярных детских мультсериалов в России и за рубежом. Он сделан в рамках образовательного проекта «Мир без насилия». Первый полнометражный мультфильм «Смешарики. Начало» вышел в российский прокат в декабре 2011 года. В России и СНГ мультфильм посмотрели 1,3 млн зрителей.