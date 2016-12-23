»»»7 мотиваций: как заставить себя заниматься спортом

150 минут умеренных физических нагрузок в неделю — столько необходимо человеку для того чтобы быть здоровым и поддерживать хорошую физическую форму. Кажется, что это не так уж много, но занятия всегда становятся борьбой с собой: люди склонны оправдываться тем, что и без того слишком устают, а абонемент в спортзал стоит дорого. Перед Новым годом мы часто даем себе обещание, что уж после праздников точно займемся собой, но мотивации хватает не всем. «Йод» подготовил список причин, которые должны помочь, с объяснениями ученых.



Найдите позитивные воспоминания

Чтосо время занятий постарайтесь думать о счастливых моментах, которые в вашей жизни были связаны со спортом: исследования доказывают, что это приводит к лучшим результатам. В ходе эксперимента, проведенного исследователями из университета штата Нью-Гемпшир обнаружилось, что те участники, которых просили думать о чем-то позитивном во время упражнений и вспоминать свои спортивные успехи, уже через восемь дней начали заниматься более часто и увлеченно, чем те, у кого не было хороших воспоминаний, связанных с фитнесом.

Попросите друзей помочь вам

Присутствие рядом кого-то, кто разделяет ваши цели и поддерживает интерес к занятиям — один из самых простых способов мотивации, но он действительно работает. Причем необязательно даже заниматься вместе с другом в одном спортзале или покупать абонемент на групповые тренировки — иногда достаточно хотя бы подписаться на профильные сообщества в социальных сетях и начать разговаривать с кем-то по скайпу в то время, пока крутятся педали велотренажера. Согласно исследованию, проведенному Мичиганским университетом, даже виртуальный партнер, за результатами которого можно было наблюдать, мотивировал тех, кто принимал участие в исследовании, заниматься в зале в два раза дольше.

Составьте хороший плейлист

Музыка, под которую вы занимаетесь, тоже сильно влияет на желание прийти в спортивный зал или отправиться на прогулку: американские исследователи выяснили, что женщины, которые получили возможность слушать свою любимую музыку во время тренировки пробежали большее количество километров, чем те, которые слушали другую музыку, не интересную им, или занимались в тишине. Правда, мужчины в этом эксперименте показали другой результат: они бегали ровно то расстояние, которое и должны были, вне зависимости от музыкального сопровождения, но исследователи уверены, что делали они это с куда большим удовольствием.

Поймите, что дело не в генетике

Последние исследования Техасского университета показывают, что увеличение веса может частично определяться генетикой, но люди, которые верят в такую предопределенность и считают, что их тело находится вне их контроля, обычно хуже питаются, реже включают в свою жизнь спортивные нагрузки и, соответственно, имеют более слабое здоровье. Так что стоит перестать оправдывать все наследственностью: понимание того, что все в руках самого человека, может стать отличной мотивацией. Ученые уверены, что плохая физическая форма связана с ДНК гораздо реже, чем многим хотелось бы думать, а один из экспериментов и вовсе показал, что эту связь можно сократить вдвое, если просто ходить пешком хотя бы час в день.

Уделяйте внимание процессу, а не результату

Для некоторых людей наступающее лето и необходимость вскоре надеть купальник — уже достаточная причина для того чтобы немедленно заняться спортом, однако, эксперты уверены, что со временем такая внешняя мотивация перестает работать. Вместо того чтобы уделять такое внимание результату — будь то «влезть в новые шорты» или «похудеть на 5 килограммов» — попробуйте ставить цели, связанные с тем, что делаете здесь и сейчас, во время упражнений: например, поддерживать определенный пульс, фокусироваться на правильном дыхании или увеличивать количество подходов. Исследования показывают, что люди, которые ставят цели процесса, а не результата, занимаются с большим удовольствием, более четко придерживаются плана тренировок и в конечном итоге достигают лучших показателей.

Используйте силу воли с умом

Занимаетесь вы утром или вечером, в будни или по выходным имеет огромное значение, и дело не только в удобстве и планировании времени: ходить после сложных рабочих встреч в зал, конечно, можно, раз он находится по соседству с офисом, но вряд ли результат вам понравится. Психологи уверяют, что заставить себя заниматься спортом куда сложнее, если сегодня ваша сила воли уже подвергалась испытаниям: бесконечные переговоры, сложные задачи, изматывающие встречи — все это отнимает ваш заряд для занятий. Возможно, стоит подумать над расписанием и запланировать спорт на ту часть дня, когда ваша сила воли еще не исчерпана, а если произошел форс-мажор — перенести их на другой день, когда ресурсов для этого будет больше — тогда вы получите от занятий удовольствие и сможете закрепить пресловутый «эффект позитивных мыслей».

Полюбите свое тело

Исследования показывают, что люди, у которых есть положительный образ собственного тела и удовлетворение от того, как оно работает, склонны заниматься спортом чаще, чем те, кто пытается сделать все возможное, лишь бы изменить свой внешний вид. Наиболее эффективными оказываются те упражнения, которые приводят участников к мысли о том, что они хорошо чувствуют себя в своем теле. Словом, не занятия каждый день для того, чтобы попытаться полюбить себя, а наоборот: любить себя — и именно поэтому заботиться о своей физической форме.

По материалам Huffington Post

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