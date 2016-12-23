США призывают Россию отменить закон «об иностранных агентах» и поддерживать свои международные обязательства в области защиты прав человека, заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, 19 декабря Россия зачислила 150-ю НКО в список «иностранных агентов». Использование этого термина – «осознанный выбор, предполагающий, что эти организации являются предателями», отметил Кирби. На самом деле, под этот закон подпали такие организации, которые борются с применением пыток, распространением СПИДа, и даже те, которые защищают перелетных птиц, отметил он. США призывают Россию не подавлять важную работу НКО и отменить этот закон, добавил официальный представитель Госдепа.

Недавно, суд признал законным внесение международного правозащитного центра «Мемориал» в список иноагентов. В Новосибирске благотворительную организацию «Сибирский экологический центр» оштрафовали за отказ признать себя иностранным агентом.