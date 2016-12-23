»»У новосибирского геймера украли виртуальное имущество

В Красноярске был ограблен участник турнира по компьютерным играм молодой человек.

В полицию краевого центра обратился 25-летний новосибирец, сообщивший, что во время турнира к нему подошли двое неизвестных и попросили пройти с ними в автомобиль. Злоумышленники угрожая оружием, потребовали передачи внутриигровых предметов компьютерной игры. «Потерпевший осуществил перевод атрибутов виртуальной игры стоимостью 27 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Полицейские задержали двух подозреваемых — 25-летний и 22-летний жители Красноярска. Возбуждено уголовное дело по статье “разбой” (ч. 2 ст. 162), нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы.