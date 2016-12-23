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Угнанный ливийский аэробус приземлился на Мальте

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Автор: от Новости

Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находится 118 человек, могли угнать. Борт, выполнявший внутренний рейс, сел на  Мальте, Премьер Мальты заявил, что располагает информацией о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.

Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту», — написал он в своем аккаунте в Twitter, сообщает The Independent.

Самолет А320 Afriqiyah Airways Airbus, летел с юго-запада Ливии в столицу страны Триполи.
По данным мальтийских СМИ, два угонщика самолета угрожали взорвать его.

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