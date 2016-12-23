»»Угнанный ливийский аэробус приземлился на Мальте

Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находится 118 человек, могли угнать. Борт, выполнявший внутренний рейс, сел на Мальте, Премьер Мальты заявил, что располагает информацией о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.

Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту», — написал он в своем аккаунте в Twitter, сообщает The Independent.

Самолет А320 Afriqiyah Airways Airbus, летел с юго-запада Ливии в столицу страны Триполи.

По данным мальтийских СМИ, два угонщика самолета угрожали взорвать его.