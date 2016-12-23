»»В столичном торговом центре «Москва» до смерти избили иностранца

Трое неизвестных, одетые в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы избили до смерти китайского предпринимателя в Москве.

Его тело было обнаружено в четверг вечером в торговом центре “Москва” в столичном районе Люблино, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Следователи начали проверку. По данным СК, погибший арендовал помещение в торговом центре.

Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина. Дипломаты организуют отправку тела погибшего на родину.

Сегодня же стало известно, что на юго-востоке Москвы обнаружен труп девушки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, труп был обнаружен в трубе на ул. Поречная в районе д. 31. Девушка, предположительно, была убита националистами. В розыск были объявлены трое националистов, одетых в темную одежду. Один подозреваемый задержан. «По предварительной информации, это скинхед по кличке Колючка», – отметил собеседник агентства.