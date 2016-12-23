»»В столице ограничат продажу алкоголя в праздники

В ночь на 1 января и на протяжении всех рождественских каникул продажа алкоголя в столице будет ограничена. В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепким спиртным, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой ёмкости. Будет также запрещена продажа любых напитков в стеклянной таре.

Ограничения коснутся только тех магазинов, которые находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», проведения детских ёлок и рядом с городскими парками, сообщает портал столичной мэрии.

«Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — считает глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников.