»»За гонки по зданию аэропорта в Казани водителю дали 15 суток

Лаишевский районный суд Татарстана назначил наказание 40-летнему жителю города Набережные Челны, устроившему гонки на легковом автомобиле по зданию аэровокзала международного аэропорта “Казань”.

Судом избрана мера наказания – 15 суток административного ареста. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, на нарушителя составлено двадцать протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В пресс-службе ведомства уточнили, что у задержанного мужчины была найдена марихуана массой 3,9 грамма, сообщает «Интерфакс».

1 декабря около 22:20 водитель автомобиля ВАЗ-2115, преследуемый сотрудниками правоохранительных органов с ул. Ершова в Казани проехал по помещениям терминала аэропорта, громя его имущество. В итоге он выехал из здания аэропорта на площадь, разбив стеклянную стену терминала. В момент задержания водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе операции несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценивается приблизительно в 6 млн рублей.