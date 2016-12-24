»»Эксперт: ДНК-тесты перед планированием детей станут нормой в российской медицине

Бесплатные генетические тесты для семейных пар, желающих завести детей и находящихся в группах риска, могут стать возможными для россиян в ближайшее время, заявил со-основателей компании Genotek Артем Елмуратов.

На этой неделе представители Genotek и ряда других биомедицинских и фармацевтических компаний презентовали премьер-министру страны Дмитрию Медведеву HealthNet, «дорожную карту» по развитию персональной медицины и биотехнологических услуг, улучшающих качество жизни и здоровье россиян с 2016 по 2035 год, сообщает РИА «Новости».

По словам Елмуратова, генетические исследования на ранних сроках беременности и сразу после рождения ребенка могут решить решит проблему редких заболеваний, улучшит жизнь инвалидов и спасти сотни людей, страдающих редкими заболеваниями. Это, по его словам, позволит не только улучшить состояние здоровья россиян, но и позволит эффективнее расходовать средства, которые сегодня государство выделяет на поддержку инвалидов. Также, по расчетам Genotek, скрининг до наступления беременности, на этапе ее планирования, поможет сократить расходы государства за счет быстрой диагностики, своевременного лечения редких болезней и сокращения их распространенности среди населения России.

По словам Елмуратова, генетические исследования перед планированием беременности стоит проходить парам, которые пережили потерю беременности, смерть грудного ребенка или смерть ребенка в раннем возрасте до 4-5 лет, когда причиной смерти могла стать «генетическая мутация, связанная с таким заболеванием, которое не дало возможности ребенку выжить». Также в группе риска находятся пары, где уже есть дети с наследственными патологиями, и семьи, воспитывающие ребенка с генетическими проблемами, «которые могут быть вызваны не наследственными факторами, а новоприобретенными мутациями, которых у его родителей нет».

«Расходы на генетические исследования среди пар, уже имеющих детей с генетическими заболеваниями, будут ниже расходов из федерального и регионального бюджета на лечение и содержание детей-инвалидов, которые могли бы родиться в этих семьях. Есть два пути – родители рожают ребенка-инвалида, у него находят наследственное заболевание, и государство обязано лечить его за свой счет на протяжении многих лет. Или же проводится исследование, у них находится мутация, и они либо проходят перинатальную диагностику или предимплантационную диагностику при искусственном оплодотворении. Лечение стоит огромных денег – тестирование помогает снизить эти расходы,» – рассказал Артем Елмуратов.