»»»Фигурное катание Владимира Путина: пресс-конференция президента в неожиданных гифках

23 декабря Владимир Путин в очередной раз встретился с журналистами в рамках большой пресс-конференции в Москве. В то же время в другой части страны проходила женская короткая программа Чемпионата России по фигурному катанию. «Йод» решил соединить эти два события в одном материале.

На протяжении 3 часов 51 минуты Путин отвечал на 62 вопроса. В зале было 1,5 тысячи журналистов. В соревнованиях фигуристок участвовали 18 спортсменок. Они показали короткую программу на льду челябинской арены “Трактор”, вмещающей 7,5 тысяч зрителей.

Нынешняя пресс-конференция Путина стала рекордной по количеству участников, но не продолжительности. Чемпионка мира Евгения Медведева обновила свой (и мировой) рекорд в короткой программе — 80,08 балла.

Результаты чемпионата России любители фигурного катания узнают в субботу, когда пройдет произвольная программа. Лучшие затем поедут на чемпионаты Европы и мира. После их окончания Путин проведет традиционную Прямую линию.

Мы соединили яркие цитаты Путина и фрагменты выступления фигуристок в гифках.

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Как лица в зале реагировали на фразы Путина в Послании Федеральному посланию — gif-галерея