»»Гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в больнице в Испании

В возрасте 68 лет в испанской больнице скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт, сообщил его менеджер.

Гитарист умер от тяжелой инфекции, которую перенес в связи с осложнением травмы плеча, сообщает BBC.com.

В октябре 2016 года после перенесенного сердечного приступа Парфитт заявил об уходе из группы. В 2017 году он планировал выпустить новый альбом и автобиографию.

Status Quo образовались в 1962 году в Лондоне. Мировую известность команда приобрела благодаря таким хитам, как Down Down, Rockin’ All Over the World (кавер-версия песни Джона Фогерти) и In The Army Now.