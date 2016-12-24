»»Крупный пожар на юго-востоке Москвы локализован

В Москве возник пожар в 2-этажном строении ангарного типа. Общая площадь возгорания составляет около 1000 кв. метров. По предварительным данным, горят изделия из пластика. По последним данным, с огнем борются уже 39 подразделений (136 человек), сообщает ГУ МЧС РФ по Москве.

В пятницу в 21:40 в Центр управления кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возникновении пожара по адресу ул. Басовская, 16. Прибывшим на место пожарным удалось спасти из горящего здания 4 человек. По данным на 23:19 мск пожар удалось локализовать.