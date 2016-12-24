»»Кузнецова: В России необходимо создать реестр педофилов

О необходимости создания в России реестра педофилов высказалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, данный реестр позволит исключить возможность попадания таких людей в школы и другие учебные заведения.

Эксперты, столкнувшиеся с этой проблемой и изучившие законодательство, считают, что реестр – «это самый лучший и эффективный способ», «чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», рассказала Кузнецова в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого опубликованы на сайте.

По словам омбудсмена, число преступлений против детей в России выросло, «особенно в отношении половой неприкосновенности».

Ранее Госдума отправила на доработку законопроект, предлагающий отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей.Законопроект предлагает расширить перечень преступлений, в отношении которых срок давности не применяется и включить в него ряд преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления, связанные с организацией занятий детей проституцией и оборотом детской порнографии.