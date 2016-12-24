»»Минпромторг: Повышение коснется только лекарств дешевле 50 рублей

Решение отпустить цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не будет ощутимо для потребителей, так как касается только сегмента лекарств стоимостью до 50 рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мантуров пояснил в интервью телеканалу «Россия 24», что свободные цены на ЖНВЛП позволят создать рентабельные условия для производства недорогих лекарств, которые стоят не дороже 50 рублей.

Также Мантуров рассказал, что лекарства будут промаркированы QR-кодами и это не повлияет на стоимость препаратов. По словам министра, стоимость нанесения QR-кода на каждой упаковке варьируется порядка от 40 копеек до 1 рубля.

Внедрение системы маркировки лекарственных средств и медизделий позволит в кратчайшие сроки блокировать поступление и продажу недоброкачественных и фальсифицированных препаратов, отслеживать адресность и предельные отпускные цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.