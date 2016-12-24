»»МВД задолжало адвокатам порядка 700 миллионов рублей

МВД задолжало десяткам тысяч адвокатов по всей стране около 700 млн рублей за услуги госзащитников. Многие юристы находятся в предзабастовочном состоянии. В некоторых регионах адвокаты отказываются участвовать в следственных действиях МВД из-за хронических невыплат.

Проблемы с выплатами начались летом 2016 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России. По информации вице-президента палаты Андрея Сучкова, невыплаты носят систематический характер с 2013 года, когда компенсация госзащитникам как отдельная статья расходов исчезла из бюджета МВД. В среднем ставка адвоката по назначению составляет 550 рублей в день, ежегодные траты достигают почти 4 млрд рублей.

В МВД задолженность обещают погасить в два этапа: за счет изысканных средств и бюджета следующего года.