»»Открытие гравитационных волн названо главным научным прорывом 2016 года

Обнаружение гравитационных волн или, так называемой, пространственно-временной ряби, признано важнейшим научным открытием года по версии журнала Science. По мнению ученых, это открытие даст начало новой науке – гравитационно-волновой астрономии.

Гравитационные волны были открыты международным коллективом физиков в сентябре 2015 года на детекторах гравитационной обсерватории LIGO. Объявлено об этом было лишь 11 февраля 2016 года. Своим открытием ученые доказали правильность предсказания, сделанного Альбертом Эйнштейном 100 лет назад, и впервые достигли успеха в экспериментальных поисках, которые шли на протяжении 40 лет, сообщает журнал Science.

В 1915 году Эйнштейн предположил, что двигающаяся с ускорением огромная масса должна распространять в пространстве дрожь пространства-времени со скоростью света. Однако он сомневался, что возможно экспериментально обнаружить такие волны в земных условиях.

В 1960-е годы ученые открыли существование нейтронных звезд и черны дыр. Сливаясь вместе, подобные объекты теоретически могли произвести значительные колебания пространства.

С помощью интерферометр LIGO была обнаружена первая рябь, дошедшая до Земли от слияния двух черных дыр с расстояния 1,3 млрд световых лет. В будущем физики надеются запустить в космос интерферометр LISA, способный ловить гравитационные волны с длиной от миллионов до миллиардов километров.

Также в список топ-открытий по версии Science попали следующие научные события года: открытие землеподобной планеты у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, создание системы искусственного интеллекта AlphaGo и технологий производства искусственных белков, а также методика превращения стволовых клеток в полноценные яйцеклетки.

Science («Наука») – журнал Американской ассоциации содействия развитию науки, считается одним из самых авторитетных научных журналов.