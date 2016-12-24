»»Рождественское чудо: 56 миллионов евро выиграли жители бедного городка в Испании

Жители бедного городка на юге Испании Пинос-Пуэнте, годовой бюджет которого составляет 8 млн евро, выиграли накануне Рождества 56 млн евро. В городе начался праздник.

В Пинос-Пуэнте проживает 13 тысяч человек. Безработица в городке достигает 29%, сообщает BBC.com. В городке был продан 451 выигрышный билет, за каждый из которых обладатели получили 125 тысяч евро. По словам мэра Хосе Энрике Медина, деньги выиграли многие бедные семьи.

Услышав о выигрыше, жители Пинос-Пуэнте высыпали на улицы, где начались песни и пляски. Многие из хозяев выигрышных билетов заявили, что теперь они смогут купить рождественские подарки.

Почти все выигрышные билеты рождественской лотереи El Gordo были куплены в местном отделении небольшой коалиции «Объединенные левые». Покупать билеты лотереи El Gordo – давняя испанская традиция, начавшаяся еще в 1812 году. Так как цена билета высока 200 евро, его покупают в складчину, по «десятине», по 20 евро каждая.

El Gordo по размеру призового фонда считается крупнейшей в мире. В этом году общая сумма выигрышей достигла 2,31 млрд евро.