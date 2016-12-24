»»Скончалась сербская стюардесса, пережившая в 1972 году падение с высоты 10 км

В Белграде в возрасте 66 лет скончалась сербская стюардесса Весна Вулович, выжившая в 1972 году в авиакатастрофе и пережившая падение с высоты в 10 км.

Весна Вулович стала единственной выжившей из 28 человек 26 января 1972 года, когда на борту самолета McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 367) на высоте 10 160 м взорвалась бомба. Спасло стюардессу то, что она находилась в хвосте самолета, была пристегнута и упала в горах, где было много снега, сообщает сербская телекомпания РТС.

Весна Вулович не должна была находится на этом рейсе. Она подменяла другую стюардессу, тоже по имени Весна. На момент катастрофы стюардессе было 23 года. В результате падения у Весны были сломаны обе ноги, три позвонка, череп. Она перенесла несколько операций. Потребовалось 4,5 года, чтобы она снова научилась ходить и вернулась в авиацию.

Несмотря на просьбы стюардессы, авиакомпания предоставила ей офисную работу на земле. После своего падения Вулович в небе была только как пассажир.

Весна – обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта, по версии Книги рекордов Гиннесса.