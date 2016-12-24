»»Украина готова стать конкурентом «Газпрома» в 2021 году

В 2020 году Украина полностью откажется от импорта газа, а в 2021 году начнет экспортировать его, такое заявление в парламенте страны сделал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, Украина сейчас работает над уменьшением зависимости от импорта газа. К 2020 году страна планирует нарастить собственную добычу на 7 млрд кубометров, сообщает РИА «Новости». Это позволит Киеву добиться энергонезависимости.

Украина не закупает российский газ с ноября прошлого года, так как не были достигнуты договоренности о цене и предоплате. Украина закупает транзитный, российский, газ в Евросоюзе, ссылаясь на его более низкую цену. Как сообщалось ранее, последние полкубометра газа, закупленные напрямую у России, Украина продала с аукциона.