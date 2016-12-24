»»В Литве мэр поссорился с жителями из-за трактовки звезды на рождественской елке

В Литве в поселке Шимонис мэр района Дайнюс Бардаускас и жители конфликтуют более недели. Мэр советует жителям Шимониса снять звезду с верхушки рождественской ели, так как видит в ней советский символ. Жители поясняют, что звезда – символ Рождества, и отказываются ее снимать.

По словам членов местной общины, «рождественская звезда – это и есть рождественская звезда, а если она во время Рождества не годится, то, значит, и Христос был коммунистом».

Для рождественской ели жители поселка Шимонис самостоятельно собрали деньги для покупки звезды, которая с одной стороны пурпурная, с другой – синяя. Диаметр звезды, которая украсила верхушку 20-тиметровой ели, около метра, сообщает портал temainfo.lt. Также за собственные средства жители водрузили звезду.

Мэр уже предпринял неудачную попытку снять пятиконечную звезду, но подъемный кран оказался маленьким. К приезду другого крана жители Шимониса «огородили» елку автомобилями, чтобы не дать снять звезду.

Чем закончится противостояние между жителями и мэром, никто не может предположить