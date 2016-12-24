»»В Пермском крае после обеда в школьной столовой детям потребовалась медицинская помощь

После обеда в школьной столовой Верещагинской средней школы № 121 40 детей пожаловались на острые боли в животе и тошноту. 27 учащихся вторых-четвертых классов были госпитализированы с диагнозом «острый энтероколит» в результате отравления продуктами питания.

По результатам прокурорской проверки по факту отравления школьников возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Верещагинский межрайонный СУ СК РФ по Пермскому краю. Уголовное дело возбуждено по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Комбинат питания, который занимается приготовлением еды для учебного заведения, закрыли на 30 суток, а двух работников отстранили.