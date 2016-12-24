»»В Подмосковье отец выбросил годовалого сына с 8 этажа – ребенок погиб

Житель поселка Монино Московской области выбросил своего сына с 8 этажа. От полученных травм годовалый ребенок скончался на месте.

Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следователей, 25-летний мужчина в ночь на 24 декабря взял своего сына на руки с дивана, «быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату».

В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.