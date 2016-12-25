»»»10 лучших рождественских роликов 2016 года

Каждый год крупные компании из разных стран мира снимают рождественские ролики, с помощью которых уже в начале декабря начинают создавать ощущение праздника. В католическое рождество «Йод» публикует подборку самых трогательных сюжетов.

H&M

В рождественское видео для шведского гиганта масс-маркета режиссер Уэс Андерсон вложил всю свою нежность. Здесь и Эдриан Броди в роли бесстрашного проводника поезда, и пастельная палитра кадров, и причудливые герои, и минимум диалогов.

Burberry

Фэшн-фильм британского модного дома рассказывает об истории его основателя ― Томаса Берберри. Короткометражка с участием Домнала Глисона, Сиенны Миллер, Лили Джеймс и Доминика Уэста могла бы стать трейлером к великолепному фильму, достойному «Оскара». Ужасы войны, разбитые сердца, сложный процесс гениального пошива, и все это с участием знаковых моделей легендарного тренча-милитари.

Apple

Главный герой рождественской истории от Apple ― чудовище Франкенштейна. Монстр (хотя, как мы видим, никакой он не монстр) записал мелодию музыкальной шкатулки на iPhone 7 и отправился на городскую площадь, чтобы поздравить с праздником других. Но люди не принимают его, и даже лампочки, которые он вставил в свою ожившую шею, не спасают положения. На помощь приходит, как это обычно бывает в Рождество, одна маленькая девочка, которая разглядела в монстре чуткую душу.

Marks & Spencer

В рождественском видео британского гиганта Marks & Spencer миссис Клаус отправляет Санта-Клауса в дорогу ― дарить детишкам подарки, а сама перевоплощается в секретного агента. Оказывается, она тоже читает детские письма и приносит подарки, но об этом никто не знает.

Аэропорт Хитроу

Реклама лондонского аэропорта, выпущенная под Рождество, стала самой просматриваемой на YouTube. Простой, незамысловатый ролик о вечных ценностях – это всегда беспроигрышный вариант. Пожилую пару, которая приехала к внукам на праздник, представили в виде плюшевых мишек, и теперь невозможно смотреть на пожилых людей иначе.

John Lewis

Очаровательная и трогательная (хотя это можно сказать обо всех видео списка) реклама магазина John Lewis ― про ощущение праздника, предвкушение рождественского утра. В детстве все задавались вопросом, что происходит в рождественскую ночь, после которой появляются подарки – авторы ролика представили свою гипотезу.

Sainsburys

Британский универмаг Sainsburys пытается в рождественском рекламном мультике сказать одно: лучший подарок ― это близкие. Так отец, который работает на фабрике игрушек, понимает, что трудится слишком много, а детей видит слишком мало. Он решается на отчаянный поступок ― делает для своих детей игрушки, которые бы напоминали его. Но в конце концов, это все равно не заменит детям отца, так что праздник они все-таки проводят вместе.

Edeka Group

Немецкая компания Edeka решила своим видео напомнить о том, что в праздничной суете можно закрутиться и забыть обо всем на свете. Люди стремятся все успеть перед Новым годом: найти елку, приготовить ужин, сделать покупки, поставить зимнюю резину, провести деловые встречи, украсить дом. А дети чувствуют себя одинокими и подавленными во всей этой суете. Бренд заключает, что главное в праздники — это внимание и забота по отношению к близким.

Coca-Cola

Бразильское отделение Coca-Cola тоже не дремлет ― компания сделала видео (что характерно ― со снегом, которого нет в Бразилии), в котором легендарный напиток возвращает праздничное настроение. В суете мы забываем о волшебстве, так что мальчик с маленькой тележкой Coca-Cola просто ходит и раздает добро.

Temptations

Все любят котиков – и «Йод» тоже (а короткие рекламы нам нравятся больше длинных). Бренд кошачьего корма Temptations решил не уходить в сентиментальность, а просто в очередной раз высказался на предмет собственного великолепия. Бунт котиков и много огоньков и гирлянд ― что может быть лучше.