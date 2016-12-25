»»Прокуратура Нью-Йорка заявила о незаконности закрытия Фонда Трампа до окончания следствия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении закрыть свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation до вступления в должность главы государства во избежание конфликта интересов, сообщает SBS.

Однако пресс-секретарь прокуратуры Нью-Йорка Эми Спиталник сообщила, что Donald J. Trump Foundation находится под следствием и не может быть распущен до его окончания. Для закрытия фонда потребуется специальное решение властей штата.

В 2016 году прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении благотворительного фонда Трампа по подозрению в нарушении законов штата о благотворительной деятельности. В частности, в налоговой декларации фонда от 2015, размещенной на некоммерческом веб-сайте мониторинга GuideStar, указано, что Donald J. Trump Фонд использовал деньги или имущество в нарушение правил IRS – и не только в 2015 году, но в предыдущие годы. В частности, указывается, что фонд сделал пожертвования в пользу группы, поддерживающей Генерального прокурора Флориды Пэма Бонди. Офис Бонди в 2103 году расследовал жалобы бывших студентов относительно «Университета Трампа», отмечает источник.