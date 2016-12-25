»»Гингрич: отсутствие США на переговорах по Сирии в Москве – полный внешнеполитический провал Обамы

Отсутствие США за столом трехсторонних переговоров по Сирии, прошедших в Москве на прошлой неделе, полный провал внешней политики администрации уходящего президента Барака Обамы. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. По его словам, переговоры в Москве прошли переговоры при нулевом вкладе США с участием почти 50-летнего союзника НАТО – Турции, а также Ирана и России, отметил он. «Мы достигли предела слабости, и мы должны переосмыслить то, что мы делаем», – сказал политик.

По его словам Дональд Трамп осознает все это, и у его команды есть сильная стратегия. На вопрос телеканала о том, как Трамп воспринимает президента России Владимира Путина – как противника или союзника – в свете отличия интересов Москвы от американских по таким вопросам, как ближневосточное урегулирование, ситуация на Украине и по ядерным вооружениям, Гингрич ответил: «Я считаю, что сейчас Трамп видит в Путине потенциально и то, и другое. В одних областях соперничают, а в других сотрудничают», – пояснил Гингрич.