»»Глава МВД Украины счет необдуманным голосование Киева за резолюцию ООН против Израиля

Голосование Украины против Израиля в Совете Безопасности ООН выглядит странным и необдуманным. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина», – написал в воскресенье в своем Twitter украинский министр.

В пятницу СБ ООН одобрил резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Документ подписали 14 стран-членов СБ ООН. США воздержались. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит главы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, намеченный на следующую неделю, передает издание Haaretz.