»»»Катастрофа Ту-154: главное о трагедии

Утром 25 декабря потерпел катастрофу военный самолет Ту-154, на котором артисты ансамбля имени Александрова летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все самое важное о трагедии – в материале «Йода».

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ. Вскоре Минобороны опубликовало список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. С этого момента подтвердилась информация о том, что этим бортом летела также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, возглавлявшая фонд, который занимался благотворительной деятельностью. С 2015 года она периодически ездила в Сирию с гуманитарными миссиями. И на этот раз она также везла лекарства, обратно Глинка планировала привезти тяжелобольных сирийских детей. Согласно списку, на борту самолета находились 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 журналистов – 3 съемочные группы НТВ, телеканала «Звезда» и Первого канала, 8 военнослужащих.

Спустя несколько часов в Черном море началась поисковая операция. Спасатели обнаружили фрагменты корпуса самолета в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщили в военном ведомстве. Тогда же было найдено тело одного погибшего и документы журналистов Первого канала. К 15 часам мск известно уже о 10 обнаруженных телах погибших. Как сообщил спецпредставитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, выживших пока не обнаружили.

Пока версия технической неисправности фигурирует в качестве основной причины крушения. Именно ее упоминает Комиссия по расследованию причин крушения Ту-154, возглавляемая замминистра обороны, генералом Павлом Поповым, передает «Интерфакс». По данным МО РФ, самолет последний ремонт проходил 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание. Как отмечается, самолет управлялся опытным пилотом первого класса Романом Волковым. Экипаж имел большой опыт и значительный налет часов. Поэтому и версию ошибки пилотов считают маловероятной. Метеоусловия в районе крушения были благоприятными.

Вместе с тем некоторые эксперты придерживаются другого мнения. Так, летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев считает версию о технической неисправности самолета сомнительной. По его словам, экипажи Минобороны подготовлены «как нигде», поэтому что могло случиться, остается для него загадкой, передают «Известия». По мнению военного эксперта полковника в отставке Александра Жилина, в качестве причины авиакатастрофы нельзя исключать теракт, тем более, что у террористов было много причин для того, чтобы выбрать именно этот борт своей целью. Как отметил Жилин, такой резкий обрыв связи маловероятен при технической неисправности.

Семьям всех военнослужащих Минобороны РФ и других пассажиров разбившегося близ Сочи самолета Ту-154 выплатят компенсации в страховой компании «СОГАЗ». Компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки. Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие.

«Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь», – заявил глава правительства Дмитрий Медведев. По поручению Медведева правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154.