»»МО: поисково-спасательная операция на месте крушения Ту-154 будет проводиться круглосуточно

Поисково-спасательная операция в районе крушения самолета Ту-154 МО РФ будет продолжаться в круглосуточном режиме, заявил на брифинге в 20:30 мск официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на кораблях и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности. Подразделения Южного военного округа осматривают береговую линию для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета. В район поиска продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника. В ближайшее время приступит к мониторингу с воздуха беспилотник «Орлан-10». В районе поиска работают уже 109 водолазов ВМФ. Корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора, обследуют рельеф. Также прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон». В район авиакатастрофы направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях.

В аэропортах «Адлер», «Чкаловский» и в оперативном штабе в здании Ансамбля песни и пляски им.Александрова в Москве родственникам оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все генетические экспертизы с целью опознания погибших будут проводиться министерством обороны в Москве, заявил глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, министр транспорта Максим Соколов. В связи с этим он обратился с просьбой к родственникам погибших не приезжать в Сочи, а отправиться в Москву, передает «Интерфакс».

Самолет Ту-154 МО РФ потерпел крушение рано утром 25 декабря близ черноморского побережья Сочи. На его борту были артисты ансамбля им. Александрова, съемочные группы НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда», а также известная благотворительница Елизавета Глинка, которые направлялись в сирийскую Латакию поздравлять с Новым годом российских военнослужащих. Доктор Лиза везла большую партию лекарств.