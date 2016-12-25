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На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле прогремел взрыв

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Автор: от Новости

Мощный взрыв произошел на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля. В воскресенье утром в городе Хайфа на НПЗ компании Oil Refineries – Bazan (ORL) загорелся резервуар для хранения топлива емкостью 12 куб.м. Бак был заполнен лишь на 10%.

Пожарным удалось локализовать огонь. Министр по охране окружающей среды Зеэв Элькин взял под свой контроль ситуацию с НПЗ. Природоохранное ведомство проводит тестирование воздуха на предмет загрязнения атмосферы мелкими частицами. Власти призвали жителей районов Кирьят-Моцкин и Кирьят-Хаим оставаться дома, закрыть окна и двери из-за возможного выброса токсических веществ, сообщает газета Jerusalem Post. .

Тем не менее, закрытые ранее дороги разблокированы. Полиция подтвердила, что нет никакой опасности для расположенных рядом других заводов. Полиция также заявила, что пострадавших нет.

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