»»В Аугсбурге проводится крупнейшая со времен Второй мировой войны эвакуация жителей

В центре города Аугсбург на юге Германии обнаружена британская авиабомба времен Второй мировой войны. В этой связи в воскресенье более 54 тысяч жителей города должны покинуть свои дома.

По некоторым данным, авиабомба весом в 1,8 тонны была сброшена на Аугсбург во время бомбежки в 1944 года, почти полностью разрушившей этот город. С утра воскресенье центр города оцеплен. Полиция заявляет, что не известно за какое время будет обезврежена бомба. В окрестных школах и спортзалах открыты центры для приема эвакуированных и их домашних животных. Власти города также объявили, что общественный транспорт в этот день будет бесплатным, сообщает BBC news.

В Германии ежегодно находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой, которые благополучно нейтрализуются. В декабре 2011 года в западном городе Кобленц была проведена самая масштабная операция по обезвреживанию бомбы с момента окончания войны – два найденных на дне Рейна снаряда. В 2010 году трое взрывотехников погибли при попытке обезвредить старую бомбу.