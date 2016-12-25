»»В Черном море найдены обломки Ту-154 МО РФ и тело погибшего: опубликован список пассажиров и членов экипажа

В Черном море близ побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 МО России. 25 декабря в 5.40 (мск) самолет, вылетевший из аэропорта Адрела, исчез с радаров.

«По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на 7-й минуте полета в 5 километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров, ближе к Анапе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам. обломки разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. В самолете находились военнослужащие ВС РФ, 68 артистов ансамбля им. Александрова и их художественный руководитель Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим», 9 представителей российских СМИ – съемочные группы НТВ, «Звезда» и Первого канала, сообщает телеканал НТВ. На борту находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Министерство обороны опубликовало списки находившихся на борту самолета пассажиров и членов экипажа.

На месте крушения найдены документы журналистов Первого канала и тело одного погибшего, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В списках пассажиров числилась Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.