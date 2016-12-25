»»В итальянских Альпах спасены 153 горнолыжника, застрявших на высоте 2,5 км

153 горнолыжника застряли на 7 часов на склонах курорта Червиния в итальянских Альпах. В субботу в Червинии из-за сильных ветров несущие кабины провода подвесной дороги стали запутаться. Это произошло на высоте более 2500 м.

Несмотря на такое долгое ожидание, ни у кого не не было гипотермии. К счастью, ветер был не слишком холодным, и в целом ситуация была под контролем, сообщил глава команды спасателей Адриано Фавр, передает BBC news.

В сентябре этого года более 30 туристов провели холодную ночь на канатных дорогах высоко во французских Альпах. Тогда спасателям удалось ослабить спутанные канаты и запустить кабины.