»»Володин: Всегда поражала преданность доктора Лизы своей миссии помогать людям

Спасение людей было для доктора Лизы делом всей ее жизни, всегда поражала ее преданность своей миссии помогать людям, сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Невозможно, очень трудно говорить о Елизавете Петровне в прошедшем времени», – сказал Володин. «Она понимала, что в любой момент может не вернуться, но всегда шла навстречу любой опасности ради цели, благороднее которой трудно представить. Вот и в этот раз сама вызвалась сопровождать гуманитарный груз в Сирию…», – отметил спикер. Володин подчеркнул, что доктор Лиза без колебания была готова пойти под пули и снаряды, если только у нее был шанс помочь и спасти жизнь детей. «И она спасла. И она помогала. И она жила этим», – добавил он. «Ее авторитет был велик, уважение к ней – колоссально, и это абсолютно заслуженно», – сказал Володин, передает ТАСС.

Спикер также выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в катастрофе самолета Ту-154. «Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами», – сказал Володин.

Имя правозащитника и врача, главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинка числится в списке пассажиров Ту-154 МО РФ, потерпевшего крушение рано утром 25 декабря близ черноморского побережья Сочи. Самолет, на борту которого были также артисты ансамбля им. Александрова и представители НТВ, Первого канала и телеканалы «Звезда», направлялся в сирийскую Латакию поздравлять с Новым годом российских военнослужащих. Доктор Лиза везла большую партию лекарств.