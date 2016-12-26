»»ФСБ не обнаружила признаков теракта или диверсии на борту потерпевшего крушение Ту-154

Федеральная служба безопасности РФ на данный момент не обнаружила признаков и фактов, указывающих на возможность совершения теракта или диверсии на борту самолета Ту-154 МО РФ, потерпевшего крушение 25 декабря близ черноморского побережья Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Основными рабочими версиями остаются: «попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», отмечается в сообщении. Установлены очевидцы трагедии. Следственные органы также работают записью видеорегистратора. ФСБ также отмечает, что в самолете не было грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств.

Между тем, спасателям удалось обнаружить и поднять останки около 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

Как сообщает минобороны, закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в 7 секторах полностью осмотрено дно. В поисках в районе крушения принимают участие более 3500 человек, 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата.

В воскресенье рано утром самолет минобороны России Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, отерпел крушение в Черном море недалеко от Сочи. В результате трагедии погибли 84 пассажира, в том числе артисты ансамбля им. Александрова и известная благотворительница доктор Лиза, и 8 членов экипажа. Самолет также вез гуманитарный груз в Сирию, в основном продукты питания и медикаменты.