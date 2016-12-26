»»Генерал США: на уничтожение ИГ потребуется еще два года

Коалиционным силам в Ираке потребуется два года упорной борьбы для того, чтобы отчистить столицы Мосул и Ракка от «Исламского государства» (организация запрещена в России), а потом еще «выжигать остатки», которые скорее всего сбегут в пустыню между Сирией и Ираком. Об этом в интервью американскому аналитическому интернет-изданию The Daily Beast заявил командующий коалиционными силами в Ираке во главе с США генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

По его словам, эта упорная кампания идет медленно, но не хуже ожидаемого, если учесть, сколько времени было у ИГ на подготовку и насколько жестокими могут быть его бойцы. «Боевик выйдет из здания, держа над головой ребенка, чтобы мы его видели через систему наблюдения, пока он не дойдет до другого здания», – сказал Таунсенд.

Борьба с ИГ идет на фоне продолжающейся напряженности в Ираке между представителями различных течений ислама, которая может усугубиться, если новые полномочия, полученные недавно группами ополченцев, ударят им в головы, отмечает издание. Однако генерал Таунсенд заявил, что эти группы ополченцев были «замечательно дисциплинированными союзниками» и действовали профессионально.