»»Генпрокуратура передала в суд дело экс-депутата Госдумы Олега Михеева

Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь в понедельник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата госдумы шестого созыва Олега Михеева. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Волгограда.

Настоящее уголовное дело для завершения расследования выделено из другого уголовного дела, возбужденного в отношении Михеева с согласия госдумы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о задолженности «Волгопромбанка» лично перед ним. В 2011 году Михеев направил в суд иск о взыскании с правопреемника «Волгопромбанк» – «Промсвязьбанка» 2,1 млрд рублей. Однако суд отклонил иск депутата и признал задолженность мнимой, отмечает Генпрокуратура.