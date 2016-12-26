»»Кадыров назвал именем Глинки детскую больницу в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил детской клинической больнице в Грозном имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки и посмертно наградил медалью “За заслуги перед Чеченской Республикой” руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова дирижера Валерия Халилова, который также погиб в этой авиакатастрофе. «Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизаве́та Гли́нка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу – спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи», — написал Кадыров в Instagram.

Он отметил, что тяжелой утратой для России является трагическая гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. «Вместе с артистами погиб и художественный руководитель , генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах», — отметил Кадыров.