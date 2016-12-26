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peskov111

Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ

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Автор: от Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приехал на саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и ОДКБ в Санкт-Петербурге, но это не отразится на подписании подготовленных документов.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, документы, которые подписываются на форуме, ранее были полностью согласованы с белорусскими партнерами, сообщает ТАСС.  Отсутствие Лукашенко не означает, что пренебрег этими встречами, отметил Песков. «Белоруссия была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником» и партнером, констатировал он.

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Об авторе

Анна Преображенская

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