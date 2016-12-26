»»Лужков в скором времени выпишется из больницы

Юрий Лужков в скором времени выпишется из госпиталя в Лапино.

Его пресс-секретарь Геннадий Теребков рассказал о крепком здоровье экс-мэра столицы. По словам Теребкова, госпитализация не повлияла на план бывшего градоначальника отправиться на горнолыжный курорт на праздники, сообщает агентство «Москва».

«У него прекрасное, сильное, великолепное здоровье было и остается. Сейчас он чувствует себя отлично. У него было воспаление правового легкого, но он очень быстро идет на поправку и в ближайшие дни будет на горнолыжном курорте. Как только он встанет на лыжи и поедет, я сразу сообщу об этом всем. Новогодние праздники он планирует встретить на курорте с семьей», – сказал он.

В пятницу Лужков почувствовал себя плохо во время деловой встречи в МГУ, ему оказали необходимую помощь, после чего он был госпитализирован. По данным некоторых СМИ он пережил клиническую смерть и попал в реанимацию. Однако пресс-секретарь Лужкова опровергал эти сведения.