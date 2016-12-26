»»Местонахождение черных ящиков Ту-154 установлено, версия теракта не рассматривается

Установлено местонахождение черных ящиков упавшего в районе Сочи Ту-154 установлено.

Об этом заявил главком ВКС России Виктор Бондарев. «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся, они находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», — сказал Бондарев, добавив, что «самолет был технически исправен, недавно он прошел технический ремонт», передает «Интерфакс».

Ранее в очередной раз было отмечено, что версия теракта не рассматривается вообще. Министр транспорта России Максим Соколов на брифинге заявил, что теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, передает РИА «Новости».

Он сказал, что основные версии «не включают в себя версию террористического акта», основными причинами этой катастрофы считаются либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.

Самолет Ту-154 МО РФ потерпел крушение рано утром 25 декабря близ черноморского побережья Сочи. На его борту были артисты ансамбля им. Александрова, съемочные группы НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда», а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в сирийскую Латакию поздравлять с Новым годом российских военнослужащих. Доктор Лиза везла большую партию лекарств в местный госпиталь.