»»Минтранс: причин для усиления мер безопасности в аэропортах страны нет

Министр транспорта Максим Соколов считает, что нет необходимости во введении дополнительных мер безопасности в аэропортах в связи с крушением Ту-154.

«Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с катастрофой по требованиям как авиационной, так и транспортной, антитеррористической безопасности», — сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, безопасность аэропортов и так достаточно жестко регламентируется требованиями Воздушного кодекса России и Международной организации гражданской авиации — ИКАО. Он отметил, что эти, достаточно строгие, требования соблюдаются всеми аэропортами, проводятся регулярные проверки.