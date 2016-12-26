»»»«Мы никогда не уверены, что вернемся живыми»: чем нам запомнится знаменитая Доктор Лиза

Среди пассажиров Ту-154 Министерства обороны РФ, разбившегося 25 декабря в Черном море недалеко от Сочи, значилась российский врач, филантроп и правозащитник Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. В воскресенье проститься с Елизаветой Глинкой к дверям ее благотворительного фонда пришли десятки людей, еще тысячи выразили слова сочувствия в социальных сетях. О том, как вспоминают знаменитую Доктора Лизу — в материале «Йода».

Доктор из Москвы

Елизавета Глинка родилась в Москве в 1962 году в семье военного и врача-диетолога. В 1986 году окончила 2-й медицинский институт по специальности детский реаниматолог-анестезиолог, в тот же год переехала жить в США, где познакомилась с работой хосписов.

В 1991 году Елизавета получила второе медицинское образование в Дартмутской медицинской школе по специальности паллиативная медицина. В середине 1990-х годов участвовала в основании Первого московского хосписа, затем переехала на Украину и в 1999 году основала первый хоспис при онкологической больнице в Киеве.

В 2007 году уже в Москве учредила благотворительный фонд «Справедливая помощь», который помогает онкологическим больным, бездомным и малообеспеченным больным неонкологического профиля. В 2010 году Доктор Лиза занималась сбором средств пострадавшим от лесных пожаров, в 2012 помогала тем, кто пострадал во время наводнения в Крымске, во время вооруженного конфликта на Украине оказывала помощь людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР, после начала войны в Сирии неоднократно посещала страну с гуманитарными миссиями.

Кроме того, Елизавета Глинка совместно с другими общественными деятелями в 2012 году организовала Лигу Избирателей — организацию, целью которой является наблюдение за прозрачностью и открытостью выборов. В том же году вошла в состав федерального комитета партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова, а также была включена в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

« Невозможно принять и поверить »

В воскресенье, 25 декабря, десятки людей пришли проститься с Елизаветой Глинкой к дверям ее фонда на Пятницкой. Здесь плакали, зажигали свечи и обсуждали бесконечную доброту Доктора Лизы. У дверей офиса появились охапки цветов и черные траурные шарики.

Слова благодарности и сочувствия выражают и пользователи социальных сетей.

Только узнала… Царствие небесное всем пассажирам и экипажу #ту154. Доктор Лиза тоже была на борту, везла лекарства в Сирию для больных детей….. Невозможно принять и поверить. Вечная память. #докторлиза Фото опубликовано Маша Кравченко (@masha_subanta) Дек 25 2016 в 2:41 PST

Такого человека больше не будет. R.I.P #докторлиза Фото опубликовано Alina Cherry (@liubov_cherry) Дек 25 2016 в 11:13 PST

«Мы никогда не уверены, что вернемся живыми»

25 декабря Елизавета Глинка летела в Сирию, чтобы доставить медикаменты в университетский госпиталь Тишрин в Латакии. Доктор Лиза уже была там в сентябре этого года, и тогда местные доктора пожаловались ей на острую нехватку лекарств и расходных материалов — Елизавета пообещала привезти в больницу все необходимое.

За две недели до трагедии в Кремле Владимир Путин вручил Елизавете Глинке премию за выдающиеся достижения в благотворительной и правозащитной деятельности. В своей благодарственной речи Доктор Лиза отметила, что она как и десятки других добровольцев никогда не уверена, что вернется живой.

«Самое главное право — это право на жизнь. В это не простое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию. Также как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия», — сказала Елизавета Глинка в своем последнем публичном выступлении.