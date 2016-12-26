»»Оппозиционные депутаты Верховной рады Украины почтили память погибших в крушении Ту-154 МО России

В память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 МО РФ лидеры украинской партии «Оппозиционный блок» возложили цветы у здания посольства России в Киеве. В частности, почтили память погибших депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко и народный депутат Рады Вадим Новинский, сообщает в понедельник пресс-служба партии «Оппозиционный блок».

Отметим, что цветы и свечи к зданию российского диппредставительства в Киеве люди стали приносить еще вчера, когда услышали о трагедии. «Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море», – сообщило в Twitter посольство РФ в Киеве.

Напомним, что 25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после взлета с аэропорта Сочи. На его борту 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых военные, артисты ансамбля им. Александрова, 9 представителей НТВ, «Звезды» и Первого канала, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Версия о теракте не рассматривается среди рабочих версий.