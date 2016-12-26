»»По дороге из Петербурга во Владимир исчез грузовик с 18 тоннами замороженного мяса

Большегруз, который вез из Санкт-Петербурга во Владимир около 18,5 тонн замороженной говядины, по дороге исчез. В воскресенье в полицию с соответствующим заявлением обратился представитель коммерческой фирмы, которой принадлежал груз.

По его словам, грузовая машина с мясом выехала из Петербурга с принадлежащего ему склада еще в пятницу. Однако груз так и не был доставлен, а водитель на связь не выходит, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.