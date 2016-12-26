»»Самым значимым событием 2016 года россияне признали кризис

Самым значимым событием уходящего года россияне назвали кризис в стране, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Именно этим год запомнился каждому четвертому респонденту (25%), около 17% россиян отметили высокую инфляцию, что в сумме дает 42% опрошенных, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. В 2015 году об экономических тяготах говорили лишь 9% респондентов, сообщает «Газета.Ru».

На втором месте допинговый скандал и связанная с ним дисквалификация спортсменов в Рио, их упомянул каждый пятый респондент (21%).

Почти столько же (20%) россиян назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.

На четвертом и пятом месте возобновление связей с Турцией и выборы депутатов в Госдуму — 4 и 2% голосов соответственно.